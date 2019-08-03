نتنياهو يطالب نظيره البريطاني باتخاذ موقف حازم ضد إيران

وغرد أوفير جندلمان، عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "تحدث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هاتفيا مع رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون وقال له إنه من المهم اتخاذ موقف حازم ضد إيران".
تحدث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هاتفيا مع رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون وقال له إنه من المهم اتخاذ موقف حازم ضد إيران.— Ofir Gendelman (@ofirgendelman) August 3, 2019
هذا واتفق الزعيمان على مواصلة تعميق التعاون بين البلدين في مجالي الاقتصاد والابتكار.
وتابع أنهما اتفقا على مواصلة تعميق التعاون بين البلدين في مجالي الاقتصاد والابتكار".
وكان سفیر إیران في لندن، حمید بعیدي نجاد، أكد علی أن مقایضة السفینتین الإيرانية والبریطانیة المحتجزتین "مستحلیة"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إسنا".
وأضاف عبر تغریدة له على "تویتر" أنه "من المستحیل أن تتم مقایضة السفینتین الإيرانية والبریطانیة کما تقترح وسائل الإعلام البریطانیة".
وأضاف أن "بریطانیا قامت باحتجاز ناقلة النفط المحملة بالوقود الإيراني بشکل غیر قانوني لکن الناقلة البریطانیة تم توقیفها بسبب خرق بعض القوانین الأمنية الهامة في مضیق هرمز".
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