نتنياهو يطالب نظيره البريطاني باتخاذ موقف حازم ضد إيران

صرح المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرئيلي، بنيامين نتنياهو، أنه تحدث، اليوم السبت، مع نظيره البريطاني، بوريس جونسون، بشأن إيران.

وغرد أوفير جندلمان، عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "تحدث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هاتفيا مع رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون وقال له إنه من المهم اتخاذ موقف حازم ضد إيران".

تحدث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هاتفيا مع رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون وقال له إنه من المهم اتخاذ موقف حازم ضد إيران.



هذا واتفق الزعيمان على مواصلة تعميق التعاون بين البلدين في مجالي الاقتصاد والابتكار. — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) August 3, 2019

وتابع أنهما اتفقا على مواصلة تعميق التعاون بين البلدين في مجالي الاقتصاد والابتكار".

وتصاعدت التوترات بين إيران وبريطانيا ، منذ سيطرت قوات إيرانية خاصة على ناقلة ترفع العلم البريطاني الشهر الماضي. وجاء ذلك بعد احتجاز قوات بريطانية ناقلة نفط إيرانية قرب جبل طارق بتهمة انتهاك عقوبات على سوريا.

وكان سفیر إیران في لندن، حمید بعیدي نجاد، أكد علی أن مقایضة السفینتین الإيرانية والبریطانیة المحتجزتین "مستحلیة"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إسنا".

وأضاف عبر تغریدة له على "تویتر" أنه "من المستحیل أن تتم مقایضة السفینتین الإيرانية والبریطانیة کما تقترح وسائل الإعلام البریطانیة".

وأضاف أن "بریطانیا قامت باحتجاز ناقلة النفط المحملة بالوقود الإيراني بشکل غیر قانوني لکن الناقلة البریطانیة تم توقیفها بسبب خرق بعض القوانین الأمنية الهامة في مضیق هرمز".