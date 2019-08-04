الحرس الثوري الإيراني يعلن احتجاز ناقلة نفط في الخليج لتهريبها الوقود لدول عربية

وقال إن "احتجاز السفينة التي تهرب 800 ألف لتر من البنزين، تم بالتنسيق مع السلطات القضائية في ميناء بوشهر"، مشيرا إلى أنه "قد تم تسليم حمولة الوقود المهرب إلى الشركة الوطنية للمشتقات النفطية بمحافظة بوشهر".
وصرح قائد المنطقة الثانية في القوات البحرية للحرس الثوري العميد رمضان زيراهي، بأنه "تم احتجاز السفينة يوم الأربعاء بالإضافة إلى طاقمها المكون من 7 أفراد، مبينا أن السفينة الأجنبية كانت تهرب النفط إلى إحدى دول الخليج".
وشدد العميد رمضان زيراهي، على أن "الحرس الثوري سيواصل الدفاع عن مصالح إيران القومية في مياه الخليج ولن يتراجع عن ذلك قيد أنملة"، وأفاد أن "إيران ستواصل رصد ومراقبة جميع السفن في مياه الخليج لكشف عمليات التهريب المنظمة".
يتبع..
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