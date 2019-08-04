Widgets Magazine
تسجيل
11:35 04 أغسطس/ أب 2019
مباشر
    بحث
    الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني

    شمخاني: قطار الضغوط الأمريكية توقف في محطة الفشل

    © AP Photo / Ebrahim Noroozi
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0

    قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، إن استراتيجية أمريكا في ممارسة الضغوط القصوى آلت للفشل ولا سبيل للضالعين بها سوى تنفيذ التعهدات واحترام الحقوق القانونية لإيران.

    وذكر شمخاني، بحسب وكالة "فارس" الإيرانية، أن قرار حظر وزير الخارجية، محمد جواد ظريف، ومعارضة مقترح الرئيس دونالد ترامب في الدخول بمفاوضات مباشرة، دلل على أن قطار الضغوط القصوى توقف في محطة الفشل، ولا سبيل لراكبيها سوى تغيير السكة باتجاه تنفيذ التعهدات واحترام حقوق إيران القانونية.

    وزير الخارجية الإيرانية محمد جودا ظريف، 20 يوليو/ تموز 2019
    © REUTERS / Manaure Quintero
    إيران: دعوة أمريكا للتفاوض وفرض عقوبات على ظريف في نفس الوقت سخافة
    وتابع "ترامب بانسحابه من الاتفاق النووي واعتماده استراتيجية ممارسة الضغوط القصوى على إيران حاول تثبيت نفسه على أنه يمتلك شخصية مختلفة عبر إذلال منافسيه الداخليين والمجتمع الدولي ونيل الحد الأقصى من المصالح بأدنى حد ممكن من الكلفة عبر اتباع أساليب خاصة".

    وأضاف "استراتيجية ممارسة الضغوط القصوى تم اعدادها بالتركيز على تقويض أركان قوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية أي القيادة والشعب والحرس الثوري والجهاز الدبلوماسي وتم توظيف آلية الحظر باعتبارها الخطوة ذات الكلفة الأدنى لاستهداف أركان قوة إيران".

    وتابع "عدم اكتراث الشعب وصموده وتثبيت دعائم اقتصاد البلاد بشكل مستمر وزيادة النشاطات على الصعد الإقليمية والدولية والمواقف الحازمة لقائد الثورة والتي أسفرت عن إحباط ترامب في نهجه وزيادة الضغوط الداخلية لمنافسيه والمجتمع الدولي بشكل كبير للغاية".

    انظر أيضا:

    شمخاني يدعو روسيا لمواجهة التهديدات الأمريكية مع إيران
    شمخاني يتوعد إسرائيل بالرد على تقديم الدعم للإرهابيين في سوريا
    شمخاني: تقليص التزامات الاتفاق النووي الطريق الوحيد لمواجهة واشنطن
    شمخاني: صفقة القرن فاشلة
    شمخاني خلال استقباله وزير الخارجية العماني: من واجب إيران ضمان أمن مياه الخليج
    الكلمات الدلالية:
    أخبار إيران, محمد جواد ظريف, علي شمخاني, إيران
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    دبابات تي 72بي3 لفريق الجيش الروسي تطلق النار قبل بدء المسابقة الدولية بياثلون الدبابات - 2019 في ميدان التدريب ألابينو بالقرب من موسكو
    ذبابة عالقة في شعر ترامب وجونسون يحاول الإمساك بدجاجة... صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    أمريكا تنسحب رسميا من معاهدة الصواريخ
    أمريكا تنسحب رسميا من معاهدة الصواريخ
    إنفوجرافيك - مناسك الحج
    مناسك الحج
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك