باكستان: حان الوقت لوساطة ترامب بشأن كشمير.. والوضع يمكن أن ينفجر

قال رئيس وزراء باكستان عمران خان اليوم الأحد إن من المحتمل أن يتحول التوتر بين الهند وباكستان حول كشمير إلى أزمة إقليمية وإن الوقت قد حان لوساطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتأتي تصريحات خان بعد يوم من اتهام باكستان للهند باستخدام قنابل عنقودية محرمة أدت إلى مقتل اثنين من المدنيين وإصابة 11 في منطقة كشمير المتنازع عليها. ونفت الهند استخدام مثل هذه القنابل.

وحسب "رويترز" قال خان على تويتر "الرئيس ترامب عرض الوساطة بشأن كشمير. حان الوقت للقيام بذلك بعد تدهور الوضع هناك وعلى خط السيطرة (بين شطري كشمير) نتيجة الأعمال العدائية الجديدة التي تقوم بها قوات الاحتلال الهندية". وخط السيطرة الذي أشار إليه خان هو الخط الذي يمثل الحدود الفعلية التي تقسم كشمير إلى شطرين بين الهند وباكستان.

وأضاف خان "من المحتمل أن ينفجر الوضع إلى أزمة إقليمية".

وتطالب كل من الهند وباكستان ذات الأغلبية المسلمة بأحقيتها في كشمير وهي مسألة محل خلاف وتوتر بين الجانبين منذ وقت طويل.

صدر ٹرمپ نے کشمیر پر ثالثی کی پیشکش کی جس کا یہی وقت ہے کیونکہ قابض بھارتی افواج کے نئے جارحانہ اقدامات کے باعث مقبوضہ وادی میں اور جنگ بندی لکیر کیساتھ صورتحال ابتر ہورہی ہے اور اس سے علاقائی بحران پھوٹنے کے بھی قوی امکانات موجود ہیں۔ — Imran Khan (@ImranKhanPTI) August 4, 2019

وتتهم الهند باكستان بتمويل متشددين مسلحين وكذلك جماعات انفصالية في الجزء الخاضع للهند من كشمير. وتنفي إسلام أباد الاتهامات الهندية وتقول إنها لا تقدم سوى الدعم الدبلوماسي والمعنوي للحركة الانفصالية.

وفي يوليو/ تموز أبلغ ترامب الصحفيين بأن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي سأله خلال اجتماع في اليابان إن كان يرغب في الوساطة بشأن كشمير. وتنفي الهند أن يكون مودي قد طلب أي وساطة.