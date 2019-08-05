قاتل شقيقته في أوهايو كان يخطط لهجوم على مدرسة

المشتبه به في مذبحة دايتون ( ولاية أوهايو، الولايات المتحدة الأمريكية) كان يخطط لتنفيذ إطلاق النار في المدرسة.

قال مدير المدرسة الثانوية، بيلبروك، إن كونور بيتس، البالغ من العمر 24 عامًا، قد طُرد منذ عدة سنوات من المدرسة لأنه كتب "قائمة أهداف إطلاق نار" بأسماء الطلاب على جدار المرحاض، بحسب صحيفة "ذي ميرور".

Dayton mass shooting suspect identified as 24-year-old Connor Betts https://t.co/wTaL4rFpP4 pic.twitter.com/ZiEBH9DeET — Paul Preston (@a21rpaul) August 5, 2019

لاحظ أحد زملاء العمل السابقين لبيتس أنه كان يعتاد على المزاح بنكت سوداء وغالباً ما كان يمزح عن الموت. ووفقا له، فقد ارتكب بيتس الجريمة بسبب كراهيته للناس.

يذكر أن كونور بيتس فتح النار بالقرب من إحدى الحانات في وسط دايتون، في ولاية أوهايو، في ليلة الأحد 4 أغسطس/آب، ما أدى إلى مقتل تسعة أشخاص وإصابة 27 آخرين. وقضت الشرطة على المجرم في غضون دقيقة واحدة، على الرغم من حقيقة أنه كان يرتدي سترة مضادة للرصاص. كما أفيد أنه تم العثور على جثتي أخت مطلق النار وصديقتها في السيارة.

🇺🇸#EstadosUnidos La policía de #Dayton difunde imágenes del tiroteo



🔴"Fue capaz de matar a nueve personas y herir a 27 en menos de un minuto" afirma la policía



🔴El autor, Connor Betts, que fue abatido, no tenía antecedentes penales #daytonshooter #DaytonOH #daytonohio pic.twitter.com/9aNR24LMpN — Noticias CMM (@CMM_noticias) August 5, 2019

وقع حادثان آخران لإطلاق النار خلال عطلة نهاية الأسبوع في الولايات المتحدة: في شيكاغو (ولاية إلينوي)، وإلباسو (ولاية تكساس). نتيجة الهجوم الأول، أصيب سبعة أشخاص، ونتيجة للهجوم الثاني قتل 20 شخصًا، وأصيب العشرات.

وأعرب مطلق النار في تكساس عن تأييده لأفكار المتطرفين، وذكر أنه يعارض "غزو أمريكا اللاتينية" للولايات المتحدة. من بين ضحاياه، وفقًا لآخر البيانات، ستة مكسيكيين.