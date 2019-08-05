ظريف: شخصيتان تريدان دخول ترامب في حرب مع إيران

أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يريد الحرب، لكن مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعيان إليها.

وقال ظريف، في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين: "ترامب لا يريد الحرب أما بولتون ونتنياهو يسعيان إليها"، متابعا: "لدي معلومات بأن الفريق باء يريد الحرب".

وأضاف: "على ترامب أن يكون قلقا من محاولة الفريق باء فرض سياساتهم على سياساته"، متابعا: "ندعو دول الجوار للانسحاب من فريق باء ونذكرها بفشل القبة الحديدية الإسرائيلية في صد صواريخ غزة".

واتهم وزير الخارجية الإيراني بريطانيا بأنها شريكة في الإرهاب الاقتصادي الذي تشنه الولايات المتحدة الأمريكية ضد بلاده. وقال: "الخطوة البريطانية في جبل طارق [احتجاز ناقلة نفط إيرانية] كانت قرصنة، ولم يستطع أحد أن يبرر هذه الخطوة".

وأضاف: "خطوة بريطانيا في جبل طارق لم تحظ بدعم الاتحاد الأوروبي"، مشددا أن بريطانيا شريكة في الإرهاب الاقتصادي الأمريكي وهذا الأمر له تبعات عليها".

وأكد ظريف: "كنا نغض الطرف عن بعض الأخطاء، ومنذ اليوم لن نغض الطرف عن أي خطأ وخاصة تجاه بريطانيا، لن نغض الطرف بعد الآن عن أي اعتداء علينا وعلى حقنا وعلى بريطانيا أن تعلم ذلك".

وشهدت الأسابيع الماضية تصعيدا بين إيران وبريطانيا، حيث استبعدت لندن أي عملية للتبادل أو المقايضة مع إيران تشمل تحرير طهران ناقلة النفط البريطانية التي احتجزتها في الخليج، مقابل تحرير لندن ناقلة النفط الإيرانية الموقوفة في جبل طارق.