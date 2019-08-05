إيران تطالب أوروبا بإعادة مبيعات النفط عند 2.8 مليون برميل يوميا

أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن طهران تطالب أوروبا بإعادة مستوى مبيعات النفط الإيراني عند 2.8 مليون برميل يوميا.

وأوضح ظريف في مؤتمر صحافي اليوم الاثنين، أن العودة لمستوى 2.8 مليون برميل يوميا المسجل في مايو/ أيار 2018 والمتزامن مع انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي، بجانب إعادة أرصدة إيران، يمثل الحد الأدنى من مطالب طهران.

وشدد ظريف على أن أيران تتابع هذه المطالبات مع أوروبا بهدف مواصلة العمل بالاتفاق النووي والعودة عن خطوتي تقليص الالتزامات، كما نقلت وكالة "فارس".

يذكر أنه قبل 4 سنوات، في 14 يوليو/ تموز 2015، أعلنت الدول الست (بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا) وإيران، عن الاتفاق على خطة العمل الشاملة المشتركة.

وينص الاتفاق التاريخي على رفع العقوبات مقابل تقييد البرنامج النووي الإيراني، ولم تستمر الصفقة في شكلها الأصلي حتى لمدة ثلاث سنوات، حيث إنه في أيار/مايو 2018، أعلنت الولايات المتحدة انسحابًا أحاديًا منها واستئناف فرض العقوبات الصارمة ضد الجمهورية الإسلامية.