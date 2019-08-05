بريطانيا تعلن انضمامها إلى مهمة بحرية أمنية دولية بقيادة أمريكية في الخليج

أعلن وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، انضمام بلاده إلى مهمة بحرية أمنية دولية بقيادة أمريكية في الخليج.

وأكد "هانت" في تصريحات إعلامية، أن بلاده ستظل ملتزمة بالعمل مع إيران والشركاء لمنع التصعيد والحفاظ على الاتفاق النووي.