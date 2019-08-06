حكم قاس على مؤيد ترامب بسبب إرساله قنابل لكلينتون وأوباما

تجدر الإشارة إلى أن المتهم اعترف بذنبه تماما أثناء المحاكمة، وزعم أنه لم يكن ينوي إيذاء أي شخص. وقال سيوك "أكثر من أي شيء، أريد أن أعيد الزمن إلى الوراء وألا أفعل ما فعلته ... أشعر بألم ومعاناة هؤلاء الضحايا". ولاحظ القاضي أنه على الرغم من عدم انفجار أي من القنابل، فإن تصرفات المدعى عليه كانت تهدف إلى غرس الخوف لدى السياسيين، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز".

ألقت الشرطة القبض على سيوك للاشتباه به في إرسال قنابل إلى خصوم ترامب السياسيين في أكتوبر/تشرين الأول عام 2018، في البداية، أنكر ذنبه، لكنه كشف عن عمله بعد ذلك.

في الفترة من 22 إلى 26 أكتوبر/تشرين الأول، تم العثور على 12 عبوة ناسفة، تم إرسالهم إلى وزيرة الخارجية السابقة والمرشحة الرئاسية هيلاري كلينتون والرئيس الأمريكي 44 باراك أوباما والنائب العام السابق إريك هولدر والسيناتور كوري بوكير والممثل روبرت دي نيرو والملياردير جورج سوروس.

والجدير بالذكر أنه تم إرسال لكل من النائب ماكسين ووترز ونائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن تم إرسال قنبلتين وليس قنبلة ولحدة مقارنة بالضحايا السابقين. بالإضافة إلى ذلك، جاءت الطرود الموجهة إلى مدير وكالة الاستخبارات المركزية السابق جون برينان والمدير السابق للمخابرات الوطنية الأمريكية جيمس كلابر إلى مكتب "سي إن إن".