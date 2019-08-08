إيران تعلق على استضافة البحرين اجتماعا عسكريا بحريا موجها ضدها

ودعا موسوي السلطات البحرينية إلى وقف الأفعال الحمقاء واعتماد نهج بناء بدلا من لعب دور تحريضي في عقد مثل هذه الاجتماعات، قائلا: أمن دول المنطقة غير قابل للتجزئة ولا أحد يستطيع تأمين أمنه على حساب أمن الآخرين، نتوقع أن تمنع دول المنطقة تدخل دول تزيد التوترات من خارج المنطقة.
وكانت بريطانيا وجهت دعوة إلى الممثلين العسكريين للولايات المتحدة وفرنسا ودول أوروبية أخرى لحضور اجتماع في البحرين، في محاولة لإنشاء مهمة دولية لحماية الشحن عبر مضيق هرمز، وذلك بحسب تقارير إعلامية بريطانية.
وذكرت صحيفة "الغارديان" أن بريطانيا تأمل في أن تعمل كجسر بين الولايات المتحدة، التي لديها أكبر وجود عسكري لدولة غربية في المنطقة، ودول مثل ألمانيا، التي تحجم عن المشاركة في أي مهمة تقودها واشنطن.
وقالت مصادر في الحكومة البريطانية إن الاقتراح البريطاني بتشكيل بعثة بقيادة أوروبا لمنع إيران من مصادرة ناقلات النفط في المستقبل، لا يزال قائما رغم إقالة جيريمي هانت من وزارة الخارجية.
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