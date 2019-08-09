"هواوي" تقدم النظام المستقبلي لهواتفها الذكية

نظمت شركة "هواوي" الصينية للأجهزة الخليوية، اليوم الجمعة، عرضا قدمت خلاله نظام تشغيل " Harmony OS" لهواتفها الخاصة وذلك خلال فعاليات مؤتمر هواوي في منطقة دونغوان الصينية.

وذكر مراسل وكالة "سبوتنيك" الذي حضر المؤتمر أن الشركة الصينية حرصت على تقديم نظام التشغيل الجديد في هذا الوقت بالتحديد بعد أن انتهت من عملية التجربة الناجحة للنظام من قبل المشغلين.

وفي مقابلة حصرية مع رئيس شركة "هواوي"، ريتشارد يو، قال إن الشركة طورت نظام التشغيل الخاص بها وهو مناسب لهواتفها وساعاتها الذكية، بالإضافة إلى أن النظام سيكون متوفرا لأجهزة الكمبيوتر واللوحات اللوحية.

ومن المتوقع أن يحل نظام Harmony في الهواتف الصينية مكان نظام أندرويد بعد أن اتهمت الولايات المتحدة الامريكية شركة "هواوي" بالتعامل مع الجيش والمخابرات الصينية والتجسس على عملائها، في الوقت الذي أدرجت فيه أمريكا الشركة الصينية في القائمة السوداء لوزارة التجارة حيث تمنع الشركات الأمريكية من التعامل معها.