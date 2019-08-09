روسيا تنظر بجدية لتصريحات بكين عن تدخل الاستخبارات الأمريكية في الشأن الداخلي الصيني

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن بلادها تنظر بجدية كبيرة للتصريحات التي أعلنتها السلطات الصينية عن تدخل الاستخبارات الأمريكية في الشؤون الداخلية للبلاد.

موسكو - سبوتنيك. وقالت زاخاروفا في إحاطة: "لقد استمعنا بالفعل، لتصريحات القيادة الصينية، التي اتهمت بشكل مباشر عددا من وكالات الاستخبارات الغربية، وبشكل خاص، ممثل وكالات الاستخبارات الأمريكية، بالتدخل في الشؤون الداخلية، ليس التدخل العالمي بخصوص بعض الأسس النظرية، بل المشاركة الملموسة في تنظيم، والمشاركة، في أعمال الشغب، التي شاهدناها في هونغ كونغ التابعة لجمهورية الصين الشعبية. نحن ننظر إلى هذه المعلومات بجدية كبيرة".

ودعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشونينغ في وقت سابق من اليوم الولايات المتحدة إلى وقف التدخل في الوضع في هونغ كونغ وفي الشؤون الداخلية للصين.

وقالت تشونينغ: "يجب على الممثل الرسمي لوزارة الخارجية أولا إعادة النظر في تصريحاته وأفعاله، وليس مناقشة تقارير وسائل الإعلام، وتحت هذه الذريعة، توجيه الاتهامات لحكومات الدول الأخرى، وخلط الأسود والأبيض، في محاولة للتستر على حقيقة التدخل الأمريكي في الشؤون الداخلية للصين".

وأكدت السياسية الصينية أن التدخل الأمريكي المستمر في شؤون هونغ كونغ يثير بطبيعة الحال سخطًا شديدًا في الصين، بما في ذلك في هونغ كونغ نفسها.

ويذكر في هذا الصدد، أنه منذ يونيو/حزيران ، لم تتوقف الاحتجاجات على التعديلات التي أدخلت على قانون تسليم المجرمين في هونغ كونغ، والتي بدأت سلمية، ومع الوقت تحولت المواجهات في شوارع المدينة لتصبح أكثر عنفا، ما تسبب بمعاناة عشرات الأشخاص على أرض الواقع.