إيران: عائلتان حاكمتان في الخليج مصيرهما الزوال مع إسرائيل

قال إمام جمعة طهران المؤقت في خطبة صلاة عيد الأضحى، إن الكيان الصهيوني وآل سعود وآل خليفة وضعوا أنفسهم في رأس الحربة.

وأكد أبو ترابي فرد، في مراسم صلاة العيد ، التي أقيمت في مصلى الإمام الخميني بالعاصمة طهران، صباح اليوم الاثنين، أن "الكيان الصهيوني وآل سعود وآل خليفة مصيرهم الهزيمة والزوال"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأضاف أبو ترابي أن اقتدار الشعب الإيراني قد تجلى في الأسابيع الأخيرة، واصفا إسقاط طائرة التجسس الأمريكية المسيرة من قبل الحرس الثوري ليس مجرد إسقاط طائرة بل استهداف لشخصية أمريكا الهشة مما أسفر عن سقوط هيبتها. كما اعتبر أن احتجاز ناقلة النفط البريطانية يعني وقوف بريطانيا العظمى ضعيفة عاجزة أمام اقتدار الشعب الإيراني.

وبشأن الأحداث في إقليم كشمير، أعرب خطيب خطبة العيد، عن أمله في أن يتحلى مسؤولو الهند وباكستان بالعقلانية وتمهيد الطريق للحفاظ على حقوق المسلمين خاصة في كشمير.