إيران: عائلتان حاكمتان في الخليج مصيرهما الزوال مع إسرائيل

وأضاف أبو ترابي أن اقتدار الشعب الإيراني قد تجلى في الأسابيع الأخيرة، واصفا إسقاط طائرة التجسس الأمريكية المسيرة من قبل الحرس الثوري ليس مجرد إسقاط طائرة بل استهداف لشخصية أمريكا الهشة مما أسفر عن سقوط هيبتها. كما اعتبر أن احتجاز ناقلة النفط البريطانية يعني وقوف بريطانيا العظمى ضعيفة عاجزة أمام اقتدار الشعب الإيراني.
وبشأن الأحداث في إقليم كشمير، أعرب خطيب خطبة العيد، عن أمله في أن يتحلى مسؤولو الهند وباكستان بالعقلانية وتمهيد الطريق للحفاظ على حقوق المسلمين خاصة في كشمير.
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