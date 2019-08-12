"الأمواج العملاقة"... 10 أساطيل أجنبية تحاكي إنقاذ إسرائيل من زلزال عنيف

أعلن سلاح البحرية الإسرائيلية، اليوم الإثنين، عن إنهائه الخميس الماضي، مناورة دولية بمشاركة عشرة أساطيل أجنبية، حاكت حدوث زلزال قوي في إسرائيل.

قال أفيخاي أدرعي، الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان له: "اختتم يوم الخميس الماضي، التمرين الدولي الكبير (الأمواج العملاقة) بقيادة سلاح البحرية الإسرائيلي، والذي حاكى التعامل مع سيناريو زلزال قوي تعرضت له إسرائيل. خلال التمرين نفذت تدريبات طبية مشتركة بين الأساطيل الأجنبية، بالإضافة إلى تدريبات إنقاذ فوق وتحت البحر".

مدهش! #ألأمواج_العملاقة- تعاون دولي لمحاكاة التعامل مع كوارث طبيعية. إختتام المناورة الدولية الكبيرة بقيادة سلاح البحرية الإسرائيلي وبمشاركة ١٠ أساطيل أجنبية. شكرا لتعاونكم الولايات المتحدة 🇺🇸، واليونان 🇬🇷، وفرنسا 🇫🇷ِ، وقبرص 🇨🇾، وإيطاليا 🇮🇹، وكندا 🇨🇦، وبريطانيا 🇬🇧 pic.twitter.com/AlOj4iVU5X — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 12, 2019

وأضاف ادرعي "لقد شاركت في التمرين 10 أساطيل أجنبية، تدربت مع سلاح البحرية الإسرائيلي، حيث شاركت على متن قطع بحرية، كل من الولايات المتحدة وفرنسا واليونان. كما بعثت كل من قبرص وتشيلي وإيطاليا وألمانيا وكندا وبريطانيا وحلف الشمال الأطلسي مندوبين إلى التمرين".

أختتم يوم الخميس الماضي التمرين الدولي الكبير #الأمواج_العملاقة بقيادة سلاح البحرية الإسرائيلي والذي حاكى التعامل مع سيناريو زلزال قوي تعرضت له #إسرائيل. خلال التمرين نفذت تدريبات طبية مشتركة بين الأساطيل الأجنبية بالاضافة الى تدريبات إنقاذ فوق وتحت البحر. pic.twitter.com/mVzh7Vuato — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 12, 2019

وتابع أدرعي "لقد ساهم التمرين كثيرًا في تعزيز التعاون بين الأساطيل المختلفة ولتعزيز لغة العمل المشتركة بين الجهات المشاركة".

من جانبه قال قائد سلاح البحرية، الميجر جنرال إيلي شارفيط "في الأسبوع الأخير قاد سلاح البحرية الإسرائيلي تمريناً واسع النطاق والمتمثل بقيادة تشكيلة بحرية ملموسة. ننظر إلى هذا التمرين بأهمية بالغة في تعزيز العلاقة بين سلاح البحرية والأساطيل الأجنبية التي يتوقع التعاون معها في أحداث متنوعة ومختلفة".