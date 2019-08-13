بالفيديو والصور... الدخان يغطي سماء أثينا

قال رجال إطفاء، اليوم الثلاثاء، إن حريقا كبيرا أذكته الرياح الشديدة دمر مساحات من الغابة على جزيرة إيفيا اليونانية مع استعداد السلطات لإخلاء قريتين ربما تكونان في مسار النيران.

واستعرت حرائق غابات خارجة عن السيطرة في أربع مناطق يونانية أخرى على الأقل، وقالت خدمة الإطفاء إنها استدعيت لإخماد 182 حريقا خلال الأيام الثلاثة الماضية.

Μεγάλη φωτιά στην Εύβοια - Έως την Αττική ο καπνός - Καιγεται πευικοδάσος Νατούρα. Αν χρειστεί θα γίνει προληπτική εκκένωση στα χωριά Σταυρός και Κοντοδεσπότι #Eυβοια #πυρκαγιά https://t.co/VSQG30T4Zh pic.twitter.com/uhBpbfLIdI — SKAI.gr (@skaigr) August 13, 2019

ويكافح أكثر من 120 رجل إطفاء تدعمهم طائرات الهليكوبتر وغيرها الحرائق في إيفيا ثاني أكبر جزيرة في البلاد حيث تم إخلاء دير. وخلف الحريق سحابة سميكة من الدخان غطت سماء العاصمة أثينا التي تقع على بعد 110 كيلومترات.

وقال مسؤول في خدمة الإطفاء إنه لم يسجل وقوع أي حالات وفاة مع توقع هدوء الرياح مساء، وفقا لـ "رويترز".

Αποπνικτική η ατμόσφαιρα στην #Χαλκιδα εξαιτίας της #φωτιάς στην περιοχή ανάμεσα στα χωριά Αγριλίτσα Κοντοδεσπότι και Μακρυμάλλη στην #Εύβοια.



Thick air in #Chalkida due to the #fire in the area between the villages of Agrilitsa, Kodothespoti and Makrimali in #Evia pic.twitter.com/BLrulYZVjJ — Yiannis Anyfantis (@YAnyfantis) August 13, 2019

وعادة ما تواجه اليونان حرائق الغابات أثناء أشهر الصيف الجافة وحذرت السلطات من تزايد خطر اندلاع حرائق هذا الأسبوع.

وفي العام الماضي، أودى حريق غابات بحياة 100 شخص في بلدة ماتي الساحلية القريبة من أثينا. وفي 2007، أدت حرائق مدمرة لمقتل 65 شخصا ودمرت آلاف الأفدنة من الغابات والأراضي الزراعية وشكلت خطرا على المواقع الأثرية.