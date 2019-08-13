الناتو يعلق على اقتراب مقاتلته من طائرة وزير الدفاع الروسي (فيديو)

أكد مسؤول في حلف شمال الأطلسي (الناتو) تتبع طائرة تابعة للحلف لطائرة روسية فوق بحر البلطيق، اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى أن الطائرة الروسية كانت تطير بالقرب من المجال الجوي للحلف.

القاهرة - سبوتنيك. وقال مسؤول في الحلف لوكالة "سبوتنيك" إنه "تم تتبع طائرة روسية مصحوبة بواسطة مقاتلة روسية واحدة على الأقل، فوق بحر البلطيق في وقت سابق من اليوم"، مضيفا أن "طائرات تابعة لبعثة الشرطة الجوية في دول البلطيق انطلقت لتحديد هوية الطائرة التي كانت تطير بالقرب من المجال الجوي للحلف".

وأوضح المسؤول أنه "بعد تحديد هوية الطائرة، عادت مقاتلات الناتو إلى قواعدها".

وكانت الطائرة التي على متنها وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، تنفذ رحلة بمرافقة مقاتلتين "سو-27" تابعتين لسلاح الجو لأسطول البلطيق من كالينينغراد إلى موسكو.

وقام شويغو برحلة عمل إلى كالينينغراد لافتتاح مدرسة عسكرية ومراقبة الألعاب الدولية للجيش.

وحاولت مقاتلة إف-18 تابعة لحلف الناتو الاقتراب من طائرة الوزير، لكن المقاتلتين "سو-27" قامتا بإبعادها.

تجدر الإشارة إلى أنه في الآونة الأخيرة، بدأت الطائرات دون طيار الأجنبية وطائرات الاستطلاع تظهر بشكل متزايد على حدود روسيا، على الرغم من دعوات وزارة الدفاع الروسية، ويتم ملاحظتها فوق البحر الأسود، بالقرب من منطقة كالينينغراد، وكذلك بالقرب من القواعد الروسية في سوريا.