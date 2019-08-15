الصين تتهم الولايات المتحدة بالتآمر ضدها مع عناصر إجرامية

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة الأمريكية تآمرت مع عناصر إجرامية وعلى صلة بأنشطة إجرامية مناهضة للصين في هونغ كونغ.

بكين - سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الخارجية ردا على تعليقات مجلس النواب الأمريكي والسياسيين الأمريكيين الآخرين بشأن الأحداث في هونغ كونغ: "تشويه للواقع، والالتزام الأعمى بالمعايير المزدوجة من قبل السياسيين الأمريكيين قريب بالفعل من الهستيريا".

وأضاف البيان: "لقد تآمروا مع عناصر إجرامية متطرفة ويشاركون بجنون في القضايا الجنائية المعادية للصين في هونغ كونغ ".

وأصدرت لجنة الشؤون الدولية بمجلس النواب للكونغرس الأمريكي في وقت سابق، بيانا دعت فيه الصين إلى التخلي عن ممارسة القمع ضد مظاهرات الاحتجاج السلمية في هونغ كونغ.

وتجتاح هونغ كونغ منذ نحو شهرين احتجاجات وتظاهرات ضخمة ضد تعديل قانون مثير للجدل يسمح للسلطات بتسليم مطلوبين لبكين.

وبعد نحو أسبوع من الاحتجاجات، أعلنت الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ، كاري لام، إيقاف مشروع تعديل القانون، إلا أن المظاهرات ما زالت متواصلة حيث يرفع المحتجون لافتات وشعارات ضد الشرطة.