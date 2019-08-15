فيديو جديد للحظة احتراق محرك طائرة روسية هاجمها سرب من الطيور

كشف فيديو جديد التقطه أحد ركاب الطائرة الروسية التي هبطت اضطراريا، اليوم الخميس، لحظة مواجهة سرب من طيور النورس، حيث علقت بعضها بالمحرك مما أدى إلى احتراقه.

ويبدو أن الفيديو التقط بعد لحظات من إقلاع الطائرة، التي كانت تبعد في بداية الصور أمتارا قليلة عن سطح المدرج.

وقالت شركة الطيران، إن الطائرة هبطت اضطراريا في حقل ذرة قرب موسكو، بعد وقت قصير من إقلاعها بعدما علقت طيور في محركي الطائرة.

وأبلغت خدمة الطوارئ وكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن طائرة من نوع "إيرباص 320" هبطت اضطراريا في أحد مطارات ضواحي موسكو، وقد اشتعل محركها بسبب طائر، وتم إجلاء جميع الركاب.

وأضافت خدمة الطوارئ أن سبب الحادث هو اشتعال محرك الطائرة (A320) بسبب طائر بعد إقلاع الطائرة بقليل.

وأوضحت الخدمة: "كانت طائرة "إيرباص 320" تقوم برحلة من مطار جوكوفسك إلى سيمفيروبول، فهبطت بشكل اضطراري بعد إقلاعها بقليل بالقرب من قرية ريبينسكوي على مشارف (مطار) جوكوفسك".

Вынужденная посадка А-321 Уральских авиалиний в Жуковском. Пишут о стае птиц на пути взлетавшего самолета и пожаре в двигателе после столкновения с ними. На борту 226 пассажиров и 7 членов экипажа, все живы-здоровы. pic.twitter.com/shigw2GYH0 — Roustem Adagamov (@adagamov) August 15, 2019

وفي وقت لاحق أعلنت الوكالة الفيدرالية للنقل الجوي أنه عند الإقلاع، اصطدمت الطائرة بسرب من طيور النورس وهبطت بدون معدات الهبوط على بعد كيلومتر واحد من المدرج، وقام الطاقم بإجلاء الركاب على سلالم قابلة للنفخ. ونفت المعلومات حول الحريق على متن الطائرة. بعد الهبوط القاسي، تم نقل 4 أشخاص إلى المستشفى.

من جانبه، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية فلاديمير بوتين، دميتري بيسكوف، بأنه سيتم منح طاقم الطائرة جوائز من الدولة قريبا تقديرا لجهودهم.