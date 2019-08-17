قراصنة يخطفون ثمانية من طاقم سفينة ألمانية قبالة سواحل الكاميرون

قالت شركة ألمانية، اليوم الجمعة، إن قراصنة خطفوا ثمانية من طاقم سفينة مملوكة لها في غارة قبالة ساحل الكاميرون.

وذكرت شركة "إم.سي شيفات" التي مقرها هامبورج، في بيان على موقعها الالكتروني، أنها شكلت فريق طوارئ وتتعاون مع السلطات المحلية في الكاميرون لمواجهة آثار الحادث الذي وقع في وقت متأخر الأربعاء، وفقا لريترز.

#Pirates kidnapped 8 of 12 crew members from a general cargo ship off the coast of Cameroon in West Africa. The MV MarMalaita was attacked Thursday, August 14, between 23.00h and 24.00h local time. https://t.co/37K5DHuy3l — Abacus_Marine (@Abacus_Marine) August 16, 2019

وأضافت الشركة، أن السفينة مارمالياتا كان عليها طاقم من 12 فردا وقت الحادث.

وأردف: ""ندعم العائلات الأفراج المختطفين، وسوف نبذل كل الجهود لدعمهم ومساعدتهم حتى يعود البحارة بأمان إلى ديارهم. وقد تم إبلاغ جميع السلطات المعنية وفقا لذلك، وسنتعاون بشكل كامل معهم حتى يتم حل القضية"، وفقا لموقع "جي كابتن".