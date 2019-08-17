الصين تطلق صاروخا للأغراض التجارية

ذكر التلفزيون الصيني أن وكالة فضاء تابعة للحكومة أطلقت بنجاح أول صاروخ للأغراض التجارية، بينما تتنافس شركات في الصين للانضمام إلى طفرة تجارية في مجال الأقمار الصناعية.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال التلفزيون إن الصاروخ سمارت دارجون-1، الذي يزن 23 طنا وطورته وحدة تابعة شركة الصين لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، نقل ثلاثة أقمار صناعية إلى مدار بعد عملية إطلاق من مدينة جيوغوان بإقليم قانسو.

وتهدف الصين إلى إرسال مجموعات من الأقمار الصناعية التجارية التي يمكنها تقديم خدمات عديدة من توفير الإنترنت فائق السرعة للطائرات إلى تتبع شحنات الفحم.

وقال التلفزيون إن الصاروخ يعد تجسيدا لحملة الصين للاستثمار التجاري في قطاع الصواريخ حيث يُسمح للمزيد من شركات الصواريخ الخاصة بدخول السوق للمنافسة فيما بينها.

وفي الشهر الماضي، أصبحت شركة آي سبيس، ومقرها بكين، أول شركة خاصة في الصين تضع قمرا صناعيا في مداره على متن أحد صواريخها.