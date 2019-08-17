"طائرات عملاقة".. إيران تكشف طلبا رفضته السلطات السعودية

أعلن رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية، عدم موافقة السلطات السعودية على طلب إيران إضافة 3 طائرات مستاجرة لأسطول الخطوط الجوية الإيرانية للإسراع بنقل الحجاج الإيرانيين إلى البلاد.

وقال علي رضا رشيديان، إنه "وبغية خفض الفترة اللازمة لعودة الحجاج الإيرانيين والإسراع بنقلهم إلى البلاد فقد طلبنا إضافة 3 طائرات عملاقة مستأجرة من قبل شركة الخطوط الجوية الإيرانية، إلا أن الجانب السعودي لم يوافق على هذا الطلب"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأوضح أن "طهران تسعى لتقديم سبل جديدة، مؤكدا أن إيران خططت لتسيير رحلة خاصة للإسراع بنقل الحجاج ذوي الظروف الخاصة والمرضى والذين يعانون من مشاكل بدنية. وقال إن عملية نقل الحجاج الايرانيين إلى البلاد ستستغرق 24 يوما".

يذكر أن عدد الحجاج الإيرانيين لموسم الحج للعام الجاري بلغ 88 ألفا و550 حاجا.