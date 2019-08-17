محلل سياسي: واشنطن ذاهبة نحو التصعيد في منطقة الخليج

ويرى شومان أن واشنطن ذاهبة إلى التصعيد في منطقة الخليج ضد إيران، ما يعني أن أي تسوية أوروبية أو بريطانية أو من جبل طارق لا يمكن أن تخرج من القبضة الأمريكية.
أظهرت وثيقة قضائية أن محكمة أمريكية أصدرت أمرا لاحتجاز ناقلة النفط الإيرانية التي احتجزتها البحرية البريطانية الشهر الماضي في جبل طارق.
قالت المدعية العامة في واشنطن، جيسي ليو، إن "الناقلة غريس1 التي تحمل ما يربو على مليوني برميل من النفط تخضع للمصادرة بناء على شكوى من الحكومة الأمريكية".
وأفرجت سلطات جبل طارق عن السفينة، أمس الجمعة، بعد أن أعلنت أن طهران تعهدت بعدم تسليم الوقود لمصفاة نفط سورية تخضع للعقوبات الأوروبية.
من جانبها، أعلنت إيران أنه جرى تغيير علم واسم الناقلة، ويجري إعدادها للإبحار صوب البحر المتوسط، فيما أكدت الخارجية الإيرانية أن طهران لم تقدم أي ضمانات بعدم توجهها إلى سوريا.
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