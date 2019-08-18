ترامب في رد على سؤال بشأن الناقلة: إيران تود إجراء محادثات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في رد على سؤال بشأن الناقلة الإيرانية "غريس 1"، إن "إيران ترغب في التحدث، إنهم لا يعرفون كيفية الوصول إلى هناك. إنهم شعب فخور جدا. لكن اقتصادهم في حالة انهيار".