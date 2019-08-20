ترامب "يغرد" بناطحة سحاب في غرينلاند فبماذا وعد (صورة)

قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدا غريبا لسكان جزيرة غرينلاند الدنماركية، وذلك في تغريدة على صفحته الخاصة على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر".

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "غرد" على صفحته الخاصة بصورة نشرها لمجموعة من البيوت الريفية الموجودة في الجزيرة وبجانبها مبنى لناطحة سحاب ذهبية اللون كتب عليها "ترامب".

وعلق ترامب على الصورة، قائلا: "أعد بعدم القيام بذلك في غرينلاند".

I promise not to do this to Greenland! pic.twitter.com/03DdyVU6HA — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 20, 2019

ويناقش ترامب باهتمام موضوع الجزيرة ومواردها بالإضافة لأهميتها الجيوسياسية وإمكانية توسيع الوجود العسكري الأمريكي في القطب الشمالي.

كما أنه طلب من المستشار القانوني في البيت الأبيض دراسة المشروع قانونيا، في الوقت الذي أيد بعض المستشارين خطة ترامب، واصفين إياها بالمجدية اقتصاديا، في الوقت الذي وصفها آخرون بأنها "حماسة سريعة" من الرئيس ولن تتحقق.

لترد عليه ممثلة حزب الشعب الدنماركي، سورين إسبيرسن، قائلة: "إذا كان صحيحا بأن ترامب يعمل على هذه الفكرة، فهذا دليل قاطع على أنه قد أصبح مجنونا".

وتابعت قائلة: "إن فكرة أن تبيع الدنمارك 50 ألف من مواطنيها للولايات المتحدة الأمريكية هي فكرة مجنونة تماما".