ترامب يلغي زيارته إلى الدنمارك بعد رفضها بيع غرينلاند

قرر الرئيس الأمريكي، ​دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إلغاء​ زيارته التي كانت مقررة إلى الدنمارك يومي 2 و3 سبتمبر/أيلول، وذلك بعد أن رفضت رئيسة وزراء ​الدنمارك​ فكرته لشراء جزيرة غرينلاند.

وذكرت وكالة "بي بي سي" البريطانية أن الرئيس الأمريكي ألغى زيارته إلى الدنمارك بعد رفض الأخيرة عرض ترامب بشأن شرائه لجزيرة غرينلاد.

وبحسب الوكالة، اعتبر ترامب أن الدنمارك دولة مميزة للغاية وشعبها رائع، ولكن بناء على تعليقات رئيسة الوزراء مته فريدريكسن بأنها ليست مهتمة بالنقاش حول شراء غرينلاند فسوف يرجئ اللقاء المقرر في غضون أسبوعين لوقت لاحق.

وقال ترامب: "وفرت رئيسة الوزراء قدرا كبيرا من النفقات والجهد لكل من ​الولايات المتحدة​ والدنمارك كونها اتسمت بالصراحة الواضحة وأشكرها على ذلك وأتطلع لإعادة تحديد موعد في وقت ما في المستقبل".

وأوضح مسؤول ب​البيت الأبيض​ إن ترامب ألغى زيارته المقررة للدنمارك يومي الثاني والثالث من أيلول. وكان من المقرر أن يناقش ترامب ​القطب الشمالي​ خلال اجتماعات في كوبنهاغن مع فريدريكسن التي تولت السلطة في يونيو/حزيران، وكيم كيلسن رئيس حكومة غرينلاند التي تتمتع بالحكم الذاتي.

وكانت فريدريكسن قالت، يوم الأحد الماضي، إن فكرة بيع غرينلاند للولايات المتحدة سخيفة، في حين أكد مستشار اقتصادي لترامب اهتمام الولايات المتحدة بشراء أكبر جزيرة في العالم.