كوريا الشمالية تدعو إلى إقامة علاقات برلمانية إقليمية مع روسيا

دعت وزارة خارجية كوريا الشمالية، اليوم الخميس، إلى إقامة علاقات برلمانية إقليمية مع روسيا، وجــاء ذلك وفقــــا للجمعيــة التشريعيـــة في بريمورسكي كراي (إقليم) الروسي.

فلاديفوستوك - سبوتنيك. وقال ممثل الدائرة الأولى بوزارة خارجية كوريا الشمالية، كانغ سين هو، خلال زيارته للجمعية التشريعية في إقليم بريمورسكي كراي الروسي، إن أمام روسيا وكوريا الشمالية مهمة تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في اجتماع نيسان/ أبريل في فلاديفوستوك، بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وأشار إلى أنه من الضروري إقامة علاقات وثيقة بين برلماني البلدين لتطوير العلاقات.

ووفقا له، فقد تم بالفعل التعاون بين ممثلي مجلس الشعب الأعلى في كوريا الديمقراطية والجمعية الاتحادية الروسية، حيث تشكلت مجموعة الصداقة.

وقال كانغ سين هو: "من المهم الآن بناء علاقات مماثلة بين الهياكل البرلمانية الإقليمية لبلدينا وأدعو برلمانيي بريمورسكي كراي الروسي لزيارة كوريا الشمالية".