ماكرون: موقف فرنسا واضح بشأن "بريكست" وهو احترام قرار الشعب البريطاني

ذكّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، بموقف فرنسا "الثابت" تجاه مسألة "بريكست"، وهو احترام قرار الشعب البريطاني.

موسكو - سبوتنيك. وقال ماكرون خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من أمام قصر الإليزيه: "موقف فرنسا واضح بشأن بريكست، وهو احترام قرار الشعب البريطاني وتطبيقه".

وشدد ماكرون على ضرورة الحفاظ على العلاقة "المهمة" مع المملكة البريطانية "بغض النظر عن الظروف أو الوقت الحالي"، وعلى "ضرورة تعزيزها وتعميقها"، قائلاً إن "الاتحاد الأوروبي سيبرم اتفاقا آخر مع المملكة البريطانية لتحديد العلاقة المستقبلية".

واعتبر ماكرون أن كل السيناريوهات مطروحة لخروج المملكة البريطانية من الاتحاد وعلى رأسها سيناريو الخروج من دون اتفاق، وفي هذا الصدد قال: "نتحضر لكل السيناريوهات ومنها الخروج من دون اتفاق لكن نحن لا نأمل أن يحدث هذا السيناريو الأخير".

وأكد ماكرون على ضرورة حماية السوق الواحدة معتبرا أن "مستقبل المملكة البريطانية هو في أوروبا".

وأردف قائلا: "كصديق وحليف للمملكة البريطانية أقول لها أنت من تقررين مصيرك". وذكر ماكرون بضرورة اعتماد الشفافية والوضوح في النقاشات المفاوضات حيث قال: "ديمقراطياتنا تعاني من غياب النجاعة وعدم الوضوح ويجب تغيير هذا الوضع".