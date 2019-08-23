تقول الصورة التوضيحية: "القرم - روسيا. يذهب الزوار إلى مهرجان "تافريد-أ إر تي" الخامس بالقرب من مدينة سوداك".

لا يعترف الغرب بالاستفتاء، الذي عادت بموجبه شبه جزيرة القرم منطقة روسية، ويعتبر شبه الجزيرة أرض أوكرانية محتلة مؤقتا. وغالبا ما تنشر صحيفة "غارديان" مواد تدين إعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا.

تم إجراء الاستفتاء في مارس/ آذار عام 2014، بعد انقلاب في أوكرانيا. أيد 96.77 في المئة من الناخبين في جمهورية القرم و 95.6 في المئة من سكان سيفاستوبول عودة القرم إلى روسيا.

وصرحت موسكو مرارًا بأن سكان القرم اتخذوا قرارهم بطريقة ديمقراطية، في امتثال كامل للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. ووفقًا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن قضية القرم مغلقة تمامًا.