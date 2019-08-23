ترامب يعلن اعتزامه الرد على الرسوم الجمركية التي أعلنتها الصين

ونشر ترامب عدة تغريدات غاضبة عبر حسابه الرسمي على تويتر، اليوم الجمعة، بعد أن تحدث رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول عن الحرب التجارية مع الصين والمخاطر الاقتصادية على الولايات المتحدة.

As usual, the Fed did NOTHING! It is incredible that they can “speak” without knowing or asking what I am doing, which will be announced shortly. We have a very strong dollar and a very weak Fed. I will work “brilliantly” with both, and the U.S. will do great... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 23, 2019​

وتساءل ترامب عما إذا كان الشخص الذي عينه لرئاسة البنك المركزي هو "عدو" أكبر من الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وقال ترامب على تويتر "كالمعتاد، مجلس الاحتياطي الاتحادي لم يفعل شيئا! ... سؤالي هو، من هو عدونا الأكبر، جاي باول أم الرئيس شي؟"