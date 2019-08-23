غرفة التجارة الأمريكية ترفض دعوة ترامب للشركات الأمريكية الخروج من الصين

رفضت غرفة التجارة الأمريكية، دعوة الرئيس دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بأن تبدأ الشركات الأمريكية فورا في البحث عن بدائل لعملياتها في الصين بعد إعلان بكين فرض رسوم جمركية انتقامية على منتجات أمريكية.

قال ميرون برليانت، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الشؤون الدولية في غرفة التجارة الأمريكية في بيان: "مع أننا نشعر بنفس "الإحباط الذي يشعر به الرئيس، إلا أننا نعتقد أن التواصل المستمر والبناء هو الطريق الصحيح للسير قدما"، بحسب "رويترز.

وحث برليانت الطرفين على التوصل إلى اتفاق تجاري على وجه السرعة قائلا "الوقت عامل جوهري. لا نريد أن نرى المزيد من التدهور في العلاقات الأمريكية-الصينية".

وأمر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، الشركات الأمريكية بأن تدرس إغلاق عملياتها في الصين، وأن تصنًع بدلا من ذلك المزيد من منتجاتها في الولايات المتحدة، على خلفية تصاعد التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

ولم يقدم ترامب أية تفاصيل بشأن كيف سيمضي قدما في تنفيذ مثل هذا الأمر، رغم أنه قال إنه سيرد في وقت لاحق اليوم على رسوم جمركية على منتجات أمريكية أعلنتها الصين اليوم.

وقال ترامب عبر حسابه على موقع "تويتر": "بموجب هذا فإن شركاتنا الأمريكية العظيمة مأمورة بأن تبدأ على الفور البحث عن بديل للصين بما في ذلك أن تجلبوا شركاتكم إلى الوطن وأن تصنعوا منتجاتكم في الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف قائلا "نحن لا نحتاج الصين، وبصراحة إننا دونهم سنكون أفضل حالا بكثير".

وأفادت بيانات التداول، اليوم الجمعة، بأن مؤشرات الأسهم الأمريكية انهارت بشكل حاد على خلفية تهديدات الرئيس الأمريكي إلى الصين.

وانخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 1.3 بالمئة، وانخفض مؤشر السوق الواسعة "ستاندارد آند بروز 500" بـ1.42 بالمئة، ومؤشر "ناسداك" لشركات التكنولوجيا الفائقة انخفض بنسبة 1.63 بالمئة.