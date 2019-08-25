مقتل وإصابة جنود أتراك في اشتباكات مع حزب العمال الكردستاني شمالي العراق

قتل 3 جنود أتراك، وأصيب 7 آخرون في اشتباكات مع حزب العمال الكردستاني شمالي العراق.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية، اليوم الأحد "قتل 3 جنود أتراك وإصابة 7 آخرين في اشتباكات مع حزب العمال الكردستاني شمالي العراق"، موضحة أن الاشتباكات "وقعت في إطار عملية المخلب الثالثة التي ينفذها الجيش التركي شمالي العراق".

وأضافت القناة "تم نقل الجنود المصابين إلى المستشفى".

#عاجل | الدفاع التركية: استشهاد 3 عسكريين وإصابة 7 آخرين في اشتباكات مع إرهابيي "بي كا كا" شمالي #العراق — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) August 25, 2019

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس السبت، إطلاق عملية "المخلب الثالثة" العسكرية في شمال العراق، بهدف تأمين الحدود وتدمير مخابئ الإرهابيين وملاجئهم، في منطقة سينات هفتانين. وأضافت الوزارة أن "العملية بدعم سلاح الجو التركي، والدفاعات الجوية على الأرض، والقذائف المدفعية".

وتشن تركيا ضربات جوية بشكل متكرر على مواقع في شمال العراق وخاصة في منطقة جبل قنديل، تقول إن مسلحي حزب العمال الكردستاني يتمركزن فيها، لكن الحملة الأخيرة التي أطلقت عليها "عملية المخلب" شملت قصفا بالمدفعية وعمليات برية أيضا.