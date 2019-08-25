إيران: أمريكا تمارس الإرهاب الاقتصادي ضد شعبنا

قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، إن الإرهاب الأعمى انضم اليوم إلى الإرهاب الاقتصادي الأمريكي في العمل دوما ضد الشعب الإيراني.

ونقلت وكالة "فارس" عن ربيعي القول "تقف الحكومة اليوم في وسط ميدان المعركة، وتتحمل ظروفا قاسية، وتسعى إلى دفع المجتمع إلى الأمام وخدمة الشعب وحماية حياتهم".

وأوضح ربيعي أن الإرهاب الأعمى انضم اليوم إلى الإرهاب الاقتصادي الأمريكي ويعمل دائما ضد الشعب الايراني

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن، في 8 مايو/ آيار 2018، انسحاب بلاده من الاتفاق المبرم مع طهران بشأن برنامجها النووي، واستئناف عقوبات اقتصادية مشددة ضد إيران عبر مرحلتين أولهما في أغسطس/ آب، بينما دخلت الحزمة الثانية حيز التنفيذ في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام نفسه، وتستهدف صادرات النفط، والبتروكيماويات، والطاقة.

وشهدت العلاقات الأمريكية الإيرانية توترا وتصعيدا عسكريا، وذلك بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الذي وقع عام 2015 مع طهران، وبعدها وقوع هجوم على ناقلتي نفط في بحر عُمان، إضافة إلى إسقاط طائرة استطلاع أمريكية حديثة بصاروخ إيراني فوق مضيق هرمز، واحتجاز حكومة مضيق جبل طارق التابعة لبريطانيا ناقلة نفط إيرانية قالت إن وجهتها سوريا التي يفرض عليها الاتحاد الأوروبي عقوبات.

وشددت واشنطن العقوبات على إيران التي ردت برفع تخصيب اليورانيوم إلى أبعد من الحدود التي حددها الاتفاق، وزيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى أكثر من 300 كيلو غرام.