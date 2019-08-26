لحظة تحطم طائرة عسكرية إسبانية في البحر... فيديو

تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة سقوط طائرة عسكرية إسبانية في مياه البحر الأبيض المتوسط.

ووقع الحادث، صباح اليوم الاثنين، قبالة سواحل مقاطعة مورسيا، جنوب شرقي إسبانيا، وفقا لصحيفة "لا سيكستا".

ونقلت مصادر عن وزارة الدفاع الإسبانية، تحطم الطائرة من طراز "C-101" تابعة لأكاديمية القوات الجوية، كانت تقوم بجولة تدريبية، مؤكدة مصرع الطيار.

🔴 🇪🇸 Crash d’un Casa C-101 Aviojet des forces aériennes espagnoles à La Manga en mer Méditerranée. pic.twitter.com/zxsoyHOkKt — air plus news (@airplusnews) August 26, 2019

وأعلنت وزارة"الطوارئ" الإسبانية، أمس الأحد، مصرع خمسة أشخاص على الأقل إثر اصطدام مروحية بطائرة صغيرة فوق جزيرة مالوركا الإسبانية.