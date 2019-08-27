الجيش الإيراني: أسلحتنا الدفاعية تتناسب مع التهديدات

أكد القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي، أن إيران أعدت أسلحة دفاعية متميزة ومتطورة بما يتناسب مع التهديدات، وقد تم الكشف عن معظمها.

وقال اللواء موسوي، خلال مراسم تفقد منظومة باور 373 للدفاع الجوي، إنه "على دراية بقدرات الصناعة الدفاعية وما حققته إيران من تقدم"، مؤكدا أن "قدرة علمائنا الشباب في وزارة الدفاع أعلى بكثير مما رأيناه أو ما جرى إنتاجه في مختلف المجالات"، وذلك حسب وكالة "مهر" الإيرانية.

وأوضح أنه "تم إعداد أسلحة دفاعية متميزة جدا ومتطورة تتناسب مع التهديدات وتم الكشف عن معظمها وبعضها باتت في أيدي القوات وجميعها دخلت الخدمة".

وأكد القائد العام للجيش الإيراني أن "روح التفاني لدى الشباب الإیرانيين والتضحية بالنفس وطموحاتهم الكبيرة وهمتهم العالية المتأصلة فيهم ستزيد من بركات عملنا، بحيث أننا شهدنا في هذه السنوات الأخیرة كيف تم طي المسافات الشاسعة مع باقي الدول على وجه السرعة".

وقال إنه "ومن أجل إنتاج منظومة باور 373 التي تعد آخر إنتاج لوزارة الدفاع حتى الآن، تم رصد وإحصاء کافة التهديدات الجوية، وجرى أخذها بالاعتبار في إنتاج سلاح استراتيجي قوي ومطمئن وسلمناه للجيش"، مؤكدا أن إيران شهدت اليوم سلسلة من المنتجات الدفاعية التي تم تطويرها والكشف عنها بحیث باتت لدينا أنواع الأسلحة اللازمة لمعالجة شتى التهديدات الجوية للبلاد.