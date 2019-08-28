أردوغان وترامب يبحثان هاتفيا مستجدات الأوضاع في سوريا

بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، التطورات الأخيرة في سوريا، واتفقا على مواصلة التعاون من أجل "حماية المدنيين" في إدلب.

موسكو - سبوتنيك. وقالت وكالة "الأناضول"، في بيان نقلا عن مصادر، بأن الرئيسين أجريا، ليلة الأربعاء مكالمة هاتفية، "بحثا خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الأخيرة للأوضاع في سوريا".

#عاجل | #أردوغان و #ترامب.. تم الاتفاق على مواصلة التعاون من أجل حماية المدنيين ومنع الأزمات الإنسانية الجديدة(اتصال هاتفي) pic.twitter.com/CtD9ulyfJz — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) August 28, 2019

وأضاف البيان أن الرئيسين: "اتفقا على حماية المدنيين في إدلب ومواصلة التعاون بهدف منع وقوع أي أزمات إنسانية جديدة في البلاد".

يتبع...