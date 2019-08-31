أسرار الحرس الملكي البريطاني..كيف يتمكن الجنود من الوقوف لساعات طويلة

بزي رسمي يتكون من بنطال صوفي وسترة أنيقة محكمة وبقبعة من فرو الدببة، يقف الحرس الملكي البريطاني لساعات طويلة أمام القصر الملكي البريطاني وعدد من المراكز الملكية، غير مكترثين بحرارة الطقس.

يتسائل الكثيرون حول مدى قدرة الحرس الملكي البريطاني وحرس المراسم على الوقوف لساعات طويلة خلال فترة أداء مهامهم الحراسية، فكيف يتجهز هؤلاء الجنود.

قال أحد الجنود إنه من المهم شرب الكثير من المياه، وتناول فطور جيد، وتحريك أصابع القدم، فهي تساعد على استمرار تدفق الدم، ولا يظهر ذلك للعامة أو المحيطين.

من جهته، قال طبيب القلب في سلاح الجيش الملكي إن الوقوف لساعات طويلة يزيد من خطر الإصابة بالنوبة القلبية وبخاصة في حال ارتفاع درجات الحرارة.

وأشار تقرير بحث بريطاني إلى أن تناول أربعة أضعاف كمية الملح المعتادة وممارسة التمرينات في الحر، يمكنها ان تساعد على التأقلم في مثل هذه الظروف.

يذكر أن الجيش البريطاني ينفق أموالا كثيرة على بحوث تتعلق بعدم تعرض حرسه للإغماء أثناء مناوباتهم.