ظريف: سنبيع النفط لكل من يشتري

أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم السبت، أن بلاده سوف تبيع النفط لكل من يشتري، ردا على قرار وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على ناقلة النفط الإيرانية، أدريان داريا، التي قالت سلطات جبل طارق البريطانية إنها تنقل نفطا لسوريا في خرق لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

القاهرة - سبوتنيك . وغرد ظريف عبر صفحته، موجها كلامه لنظيره الأمريكي مايك بومبيو، الذي قال في تغريدة سابقة إن واشنطن لن تسمح للحكومة السورية باستخدام النفط الإيراني، "سوف نبيع النفط لأي، وكل، المشترين، فلتتوقف عن الشكوى".

وأتهم ظريف الولايات المتحدة بـ "ممارسة القرصنة والتهديد بمنع إيران من بيع النفط لزبائن تقليديين".

وأدرجت وزارة الخزانة الأمريكية، في وقت سابق، اليوم السبت، ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا 1" في قائمتها السوداء وفرضت عقوبات على قبطانها، فيما أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو أن لدى الولايات المتحدة معلومات وصفها بالـ "موثوقة" حول توجه ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا 1"إلى ميناء طرطوس السوري، مشيرا إلى أن "الثقة بوزير الخارجية الإيراني كان خطئا كبيرا".