نتنياهو: نناقش مع رئيس وزراء إثيوبيا تعزيز التعاون والتجارة البينية

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن حكومته تتطلع لتعزيز التعاون مع إثيوبيا ورفع مستوى التجارة البينية التي يمكن أن تتضاعف 10 مرات.

القاهرة - سبوتنيك . وقال نتنياهو، في مؤتمر صحفي مشترك في القدس مع نظيره الإثيوبي أبي أحمد، اليوم الأحد: "سوف نناقش تعزيز التعاون والتجارة البينية التي يمكن أن تتضاعف 10 مرات، وسوف نتحدث أيضا عن التعاون في مجال الأمن وإدارة المياه والزراعة".

من جانبه، قال رئيس وزراء إثيوبيا: "أريد بث الروح في علاقتنا الثنائية وفق المصالح المشتركة وتوجيهها نحو الشراكة الاستراتيجية"، متابعا "نحن نتطلع للمستثمرين الإسرائيليين للمساهمة في القطاعات الرئيسية بما فيها الري والمياه والطاقة والملاحة وتحديث قطاع الزراعة في إثيوبيا".

وأضاف: "التعاون بين إثيوبيا وإسرائيل تتعدى العلاقة الثنائية لتصل إلى القضايا الإقليمية والدولية، وسوف تعمل إثيوبيا من خلال شراكة ديناميكية للنهوض بالسلام والأمن الإقليمي والدولي".

وكان الصحفي والكاتب الإسرائيلي، شمعون آران، قال إن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، سيزور إسرائيل، الأحد، لمدة يومين. وأوضح آبي أحمد سيلتقي نظيره بنيامين نتنياهو، والرئيس الإسرائيلي، روؤبين ريفلين، وسيزور متحف "ياد فاشيم"، وكذلك هيئة الأمن السيبراني.