"دوريان" المدمر يقترب من جزر الباهاما

طلب رئيس وزراء جزر الباهاما هوبرت مينيس من سكان أباكو وباهاما الكبرى التوجه إلى الجزيرة الرئيسية لتجنب عاصفة "مدمرة وخطيرة".

وقال مينيس في مؤتمر صحفي "أريدكم أن تتذكروا أنه يمكنكم تعويض منازلكم وبيوتكم والمباني بينما لا يمكن تعويض أرواحكم" وأضاف أن 73 ألف شخص و21 ألف منزل معرضين لخطر الإعصار.

وقال المركز الوطني للأعاصير إن إعصار دوريان محمل حاليا برياح تصل سرعتها إلى 240 كيلومترا في الساعة ومن المتوقع أن يصل إلى جزر الباهاما اليوم الأحد مع هطول أمطار يصل ارتفاعها إلى قدمين مما يهدد بحدوث فيضانات مفاجئة ومميتة.

وقال المركز إن دوريان يمكن أن ينحرف حينها جهة الشمال الغربي وربما يظل في البحر لدى تحركه صوب الساحل الشرقي للولايات المتحدة في وقت متأخر يوم الاثنين وخلال يوم الثلاثاء، بحسب رويترز.

وتم إصدار تحذير من عاصفة مدارية لمسافة 193 كيلومترا من ساحل فلوريدا مما يعني احتمال هبوب رياح تبلغ سرعتها 117 كيلومترا في الساعة خلال 48 ساعة.

وحذرت سلطات نورث كارولاينا السكان من أن دوريان يتجه نحوهم في حين طالبت السلطات في فلوريدا المدن أن تبقى على أهبة الاستعداد.

وقال دان جيلبر رئيس بلدية ميامي بيتش "بينما يبدو من الواضح بالنسبة لنا أن التوقعات أفضل، فلا يمكننا ألا نفترض أن الطقس لن يكون خطيرا".

وبدأت العاصفة "دوريان" إعصارا من الفئة الأولى يوم الأربعاء الماضي عندما اجتاحت جزر شمال شرق البحر الكاريبي، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي والفيضانات في أماكن لم تحدث أضرارا كبيرة فيها.

ويتوقع خبراء الإرصاد أن ينمو "دوريان" ليصبح إعصارا من الفئة الثالثة قبل أن يضرب البر الرئيسي للولايات المتحدة في وقت متأخر يوم الأحد أو في وقت مبكر من يوم الاثنين في مكان ما بين جزر "فلوريدا كيز"، وجنوب جورجيا.