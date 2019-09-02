ظريف: نشدد على وجود طالبان في مستقبل أفغانستان

أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الإثنين، أن المفاوضات بين أمريكا و"طالبان" مبنية على أساس مغلوط، هو عدم حضور بقية الأطراف الأفغانية، مشيرا إلى وجود علاقات مع "طالبان" ومباحثات معها وشدد على وجود "طالبان" في مستقبل أفغانستان.

موسكو - سبوتنيك . قال ظريف خلال لقائه عدد من المفكرين الروس وشخصيات أدبية وإعلامية في مبنى السفارة الإيرانية في موسكو "لدينا علاقات مع طالبان ولدينا مباحثات معها، ونشدد على وجود طالبان في مستقبل أفغانستان"، مضيفا بأن "إيران وروسيا من أهل هذه المنطقة ويجب أن تكون طاولة المفاوضات الأفغانية في إحدى دول المنطقة".

وتابع بأن "أمريكا ليست مؤهلة لتحديد مستقبل أفغانستان. وأن المفاوضات بين أمريكا وطالبان مبنية على أساس مغلوط، هو عدم حضور بقية الأطراف الأفغانية".

وصرح ظريف، قبل ذلك اليوم، بأن بلاده غير متفائلة بشأن المفاوضات بين الولايات المتحدة وحركة طالبان، وأنه لا يمكن إبرام معاهدة سلام إلا بين الأفغان أنفسهم.

وكان ممثلو الولايات المتحدة وحركة "طالبان" قد عقدوا، يوم 22 آب/ أغسطس الماضي، الجولة التاسعة من مباحثاتهم في العاصمة القطرية الدوحة بغية استكمال البحث حول النقاط الخلافية المتبقية والتوصل لاتفاق بين الطرفين قبل بداية شهر أيلول/ سبتمبر، وهو الموعد الذي حدده وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، للتوصل لاتفاق بين الجانبين.

إلى ذلك أعلن الناطق باسم حركة طالبان، يوم 28 آب/ أغسطس، أن المحادثات مع الولايات المتحدة أوشكت على التوصل إلى اتفاق نهائي.

ونقلت وسائل إعلام أفغانية، قبل ذلك، أن مندوبي الولايات المتحدة وحركة "طالبان" في مباحثات الدوحة، انتهوا من صياغة الاتفاق النهائي للسلام.