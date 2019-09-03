إسبانيا تنقذ قرابة 200 مهاجر في البحر المتوسط

أعلنت السلطات البحرية الإسبانية، يوم أمس الاثنين، أنه تم إنقاذ قرابة 200 شخص، بينما كانوا يحاولون القيام برحلة العبور من شمال أفريقيا إلى إسبانيا.

وأشارت وزارة الإنقاذ الإسبانية أن السلطات قامت بإنقاذ 73 شخصا كانوا على متن ثلاثة قوارب كانت موجودة في مضيق جبل طارق.

وأفادت الوزارة أن السلطات الإسبانية استطاعت إنقاذ مئات الأشخاص كانوا على متن قوارب في بحر البوران وتم نقلهم إلى ميناء ملقة في إسبانيا.

وأظهرت بيانات وزارة الداخلية الإسبانية أن عدد المهاجرين إلى إسبانيا هذا العام بلغ نحو 18 ألفا، وهذه الأعداد منخفضة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون بحرا من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى الاتحاد الأوروبي انخفض من أكثر من مليون في عام 2015 إلى نحو 141500 في العام الماضي، بينما تشير تقديرات إلى أن قرابة 15 ألفا لقوا حتفهم أو فقدوا في الرحلة البحرية الخطرة.