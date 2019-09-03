بسبب وزنها الزائد...ابنة ترامب ترد على أبيها بقصيدة لشاعر أفغاني

استعانت تيفاني ترامب ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بقصيدة لشاعر أفغاني، لترد على والدها الذي صرح في وقت سابق على أنه غفر لمساعدته الشخصية السابقة مادلين فيسترهوت التي تحدثت عن وزن تيفاني الزائد.

نشرت تيفاني ترامب على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، وتحديدا في الموقع المخصص لـ"ستوري" قصيدة للشاعر ذي الأصول الأفغانية، جلال الدين الرومي، وباللغة الإنجليزية جاء فيها : "تفحصني كما شئت... لكنك لن تعرفني أبدا...لأني أختلف مئات المرات عما تريدني أن أكون،

ضع نفسك وراء عيني لكي تراني كما أرى نفسي...لأني اخترت أن أسكن في مكان لا يمكنك رؤيته".

وكانت أزمة قد بدأت بين تيفاني ووالدها دونالد، بعدما تعرضت للتجريح من قبل مساعدته والتي تحدثت عن أن ترامب لا يحب التقاط الصور مع ابنته الصغرى تيفاني البالغة من العمر 25 عاماً، لأنه يعتقد أنها سمينة.

وقالت فيسترهوت إنها كانت أقرب إلى الرئيس الأمريكي أكثر من بناته، وأضافت أن ترامب لا يستطيع أن يميز ابنته تيفاني وسط حشد من الناس.