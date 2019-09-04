ظريف: العقوبات الأمريكية على وكالة الفضاء الإيرانية "غير مجدية"

وصفت إيران، اليوم الأربعاء، العقوبات الأمريكية على وكالة الفضاء المدنية الإيرانية ومنظمتين للأبحاث، بزعم استخدامها في تطوير برنامج الصواريخ الباليستية، بأنها "غير مؤثرة".

ونقلت وكالة "تسنيم" للأنباء عن وزير الخارجية محمد جواد ظريف، قوله: "الأمريكيون أدمنوا العقوبات. هذه العقوبات غير مؤثرة بالمرة".

و​أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة على كيانات إيرانية، ضمن العقوبات الاقتصادية، التي تتخذها واشنطن ضد إيران، في ضوء الأزمة الحالية بين البلدين.

وشملت العقوبات الجديدة، التي أعلنت عنها وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على كيانات إيرانية، شملت وكالة الفضاء الإيرانية ومركز أبحاث الفضاء والمعهد الإيراني لأبحاث الملاحة الفضائية، بحسب وكالة "رويترز".

وانسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي مع إيران، الذي تم إبرامه معها في عام 2015، والذي وافقت بموجبه إيران على الحد من برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات.

وأعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات، في نوفمبر/ تشرين الثاني، وأدت هذه العقوبات لخفض صادرات النفط الإيراني إلى النصف بالفعل.