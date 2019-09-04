الأمير هاري وميغان ماركل يخططان الانتقال إلى أمريكا

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، نقلا عن مصادر مقربة من العائلة، لم يكن الأمير هاري مهتمًا بالعقار الذي أهداه إياه والده الأمير تشارلز في مقاطعة هيريفوردشاير.

وبحسب المصدر، يخطط الزوجان للسفر إلى الخارج، هربًا من فضائح وسائل الإعلام والمشاجرات مع شقيقه وزوجته دوقة كامبريدج كيت ميدلتون، لافتا إلى أن لوس أنجلوس، المكان الأكثر احتمالًا للانتقال إليه، حيث تعيش والدة ماركل وأصدقاؤها من نجوم هوليوود.

وذكرت الصحيفة، في وقت سابق، أن العلاقة بين الشقيقين وليام وهاري ساءت بشكل كبير منذ حفل زفاف الأمير هاري على ميغان ماركل، والذي كان السبب في اتخاذ الشقيقين لقرار الانفصال في منزلين منفصلين.