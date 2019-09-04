روحاني: الأمريكان يطمحون إلى تغيير النظام الإيراني

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن "الأمريكيين يطمحون إلى تغيير النظام الإيراني وتوفير الأرضية لمحادثات تصب في مصلحتهم فقط".

طهران – سبوتنيك. قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن إيران سوف تبدأ الخطوة الثالثة في إطار خفض التزاماتنا النووية ضمن الاتفاق النووي بعد غد الجمعة.

وأضاف روحاني خلال مؤتمر صحفي بعد انتهاء الإجتماع الذي ضم رؤساء السلطات الثلاث في ايران اليوم الأربعاء:

"سنمنح مهلة شهرين للدول الأوروبية وسنعود إلى التزاماتنا في الاتفاق النووي إذا توصلنا إلى نتيجة مرجوة معها"،

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رفضه شروط طهران لبدء المفاوضات المباشرة بين البلدين.

وقال ترامب للصحفيين "يريدون المفاوضات ويريدون التوصل إلى صفقة"، مضيفا أن "لدى إيران إمكانيات هائلة" وأن واشنطن "لا تسعى لتغيير النظام".

ورداً على سؤال صحفي، كيف يقيم طلب إيران من الولايات المتحدة للعودة إلى الاتفاق النووي لبدء المفاوضات، أجاب ترامب إن الإيرانيين يتحدثون عن رفع العقوبات، "يقولون إنهم لن يبدأوا المفاوضات حتى نقوم بعدد من الأمور، مثل رفع العقوبات، لكن هذا لن يحدث".