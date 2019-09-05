بوتين: روسيا منفتحة على الحوار مع مجموعة الدول السبع

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا منفتحة على الحوار مع مجموعة الدول السبع، مؤكدا أن أي حوار سيكون مفيدا، حتى لو جرى بنبرة مرتفعة.

وقال الزعيم الروسي: "في وقت ما، كان من المقرر أن تعقد مجموعة الثماني في روسيا. نحن منفتحون، إذا أراد شركاؤنا القدوم إلينا، سنكون سعداء. نحن لم نؤجلها، شركاؤنا هم الذين أجلوها".

ووفقا لبوتين، فإن أي تبادل للآراء مفيد دائما، حتى لو كان "جرى على نبرة مرتفعة".

وأكد الرئيس الروسي أن روسيا لا ترفض أي شكل من أشكال التعاون.

ومن جانبه فقد أكد رئيس الحكومة اليابانية، شينزو آبي خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي أن "روسيا تلعب دورا مهما في تسوية المشاكل الدولية. لذلك طرحت مسألة عودة روسيا إلى هذه الصيغة".

توقف تنسيق مجموعة الثمانية الكبار عن العمل في عام 2014 بعد ضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا، ثم رفض قادة الدول المشاركة في قمة مجموعة الثمانية، التي كان من المقرر أن تعقدها روسيا بصفتها رئيسًا لها في سوتشي. بدلاً من ذلك، عُقد اجتماع لمجموعة السبع في بروكسل، ومجموعة السبع هم (فرنسا وبريطانيا العظمى والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا واليابان وإيطاليا وكندا، كما يشارك رؤساء مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية في القمة).