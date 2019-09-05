غابات سيبيريا تواجه موجة من الحرائق في الخريف المقبل

أفاد رئيس الوكالة الفيدرالية لللغابات "روس ليسخوز" بالإنابة، ميخائيل كلينوف، بأنه من المتوقع أن تشهد روسيا في موسم الخريف موجة جديدة من حرائق الغابات. إلا أنه لن يكون نطاقها واسعا مثلما كان عليه الحال في موسم الصيف.

فلاديفوستوك – سبوتنيك. وقال كلينوف لوكالة "سبوتنيك" خلال فعاليات أعمال المنتدى الاقتصادي الشرقي: "من المنتظر أن نشهد في الخريف موسما جديدا لحرائق الطبيعة. إلا أنه لن يكون نطاقها واسعا مثلما كان عليه الحال في موسم الصيف، حتى وإن كنت لا أستطيع أن أستبعد أننا قد نشهد حالات طارئة فردية".

وأوضح أنه من المنتظر أن تندلع الغابات الطبيعية في مناطق مختلفة من إقليم الشرق الأقصى الروسي وفي الدائرة الجنوبية وفي شمال القوقاز.

وقد بلغت المساحة التي شملتها حرائق الغابات واسعة النطاق هذا الصيف لحظة ذروتها أكثر من 3 ملايين هكتار، الأمر الذي أدى إلى إعلان حالة الطوارئ في بعض الأقاليم واستنفار القوات المسلحة الروسية.

وكانت منظمة الصحة العالمية ذكرت أن الحرائق التي تستعر بغابات الأمازون تمثل خطرا على الصحة خاصة لمن يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي وعلى وجه الخصوص الأطفال.

قالت الدكتورة ماريا نيرا، مديرة إدارة الصحة العامة والمحددات الاجتماعية والبيئية للصحة في المنظمة الدولية، إن النظام البيئي للغابات المطيرة التي يسكنها نحو 30 مليون نسمة، يتعرض للتهديد.

وانحسرت الحرائق بالبرازيل بشكل طفيف منذ أن أرسل الرئيس جايير بولسونارو الجيش، يوم السبت الماضي، للمساهمة في مكافحتها. وقالت نيرا لوكالة "رويترز" لدينا بعض الروايات عن زيادة في مشكلات تنفسية بعينها بين الأطفال".