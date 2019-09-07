"تزلزل الاقتصاد في البلاد"... البرلمان الإيراني يحذر روحاني من هذه الخطوة

أعلن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني مجتبي ذو النور، أن أعضاء بالبرلمان الإيراني وقعوا بيانا لتحذير الرئيس حسن روحاني من إجراء أي مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، خلال زيارته المقبلة لنيويورك، للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية، عن ذي النور، صباح اليوم السبت: إن "التفاوض مع الولايات المتحدة يعد إحدى السياسات الرئيسية للنظام الإيراني، وموقع الرئيس حسن روحاني لا يكفي لتحديد ما إذا كان سيتم ذلك أم لا".

وأضاف "تم توقيع بيان من قبل أعضاء البرلمان حذرنا فيه الرئيس روحاني من أنه ليس له صلاحية القيام بأي تفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية في رحلته المقبلة إلى نيويورك للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة".

وتابع ذو النور: "تصريحات الرئيس روحاني سوف تؤدي إلى عدم الاستقرار الاقتصادي وتزلزل الاقتصاد في البلاد".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أكد يوم الأربعاء الماضي، بأنة لا يستبعد عقد لقاء مع الرئيس الإيراني، حسن روحاني، على هامش دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، في شهر سبتمبر/ أيلول الجاري.

وقال ترامب خلال لقاء صحفي، رداً على سؤال بهذا الشأن: "كل شيء ممكن".

ومن المقرر أن يتحدث ترامب في اليوم الأول من دورة الجمعية، في 24 سبتمبر/ أيلول، فيما سيأتي خطاب روحاني في 25 من الشهر نفسه، بعد خطاب الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي.

ومن المتوقع أن يشارك في الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكثر من 100 رئيس، وحوالي 80 من رؤساء الوزراء ووزراء الخارجية، كما سيلقي الضيوف كلماتهم كجزء من المناقشة العامة في الفترة الممتدة من 24 إلى 30 سبتمبر/ أيلول.