انتشار للشرطة في هونغ كونغ قبل بدء احتجاج جديد... فيديو

فتش أفراد الشرطة في هونغ كونغ وسائل المواصلات العامة المتجهة لمطار المدينة، اليوم السبت، قبل أن يبدأ المحتجون المناهضون للحكومة في تطبيق "اختبار ضغط" آخر‭ ‬لشبكات الطرق والسكك الحديدية هو الأحدث في 14 أسبوعا من المظاهرات التي اتسمت في بعض الأحيان بالعنف.

وانتشرت الشرطة في محطة القطارات الرئيسية المؤدية لمطار هونغ كونغ وفتشت حافلة واحدة على الأقل متجهة إلى هناك قبل الاحتجاجات التي من المقرر أن تبدأ بعد الظهيرة.

ولا تسمح السلطات سوى للمسافرين الذين لديهم تذاكر لرحلات جوية بدخول صالات المطار أو استخدام قطار المطار السريع الذي يقل الركاب من وسط هونغ كونغ كما لن يتوقف القطار في شبه جزيرة كولون. وفقا لـ "رويترز".

A lady with a pink umbrella ran in front of the police water barricades and jabbed at it with her umbrella. Very tense moment. A journalist quickly escorted her away to deescalate the situation. #HongKong pic.twitter.com/NHUEYrT7Qc — Michael Zhang 張雨軒 (@YuxuanMichael) September 6, 2019

وتهدف تلك الإجراءات إلى تجنب الفوضى التي سادت المشهد في مطلع الأسبوع الماضي عندما أغلق المحتجون الطرق المؤدية للمطار وألقوا بحطام على السكة الحديدية للقطار وخربوا محطة لقطارات الأنفاق في منطقة تونج تشونج القريبة خلال اشتباكات مع الشرطة.

كما اقتحم المحتجون صالة الوصول في المطار الشهر الماضي مما تسبب في تعليق أو تأخير رحلات وسط سلسلة من الاشتباكات مع الشرطة.

Riot police are now going South. Sweeping Nathan road and the streets parallel to it. Protesters are in retreat. Riot police have now stopped in front of Mongkok station. #HongKong pic.twitter.com/jjBW5tIsjH — Michael Zhang 張雨軒 (@YuxuanMichael) September 6, 2019

وشيد مطار تشيك لاب كوك في أواخر الحكم البريطاني لهونغ كونغ حول جزيرة صغيرة تحمل نفس الاسم ويتم الوصول إليه من خلال سلسلة من الجسور.