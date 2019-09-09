الدفاع الأفغانية تعلن تحرير منطقة يمغان بعد 4 سنوات من سيطرة "طالبان"

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية استعادة السيطرة على مديرية يمغان في ولاية بدخشان أقصى شمال شرقي البلاد، بعد 4 سنوات من استيلاء "طالبان" عليها، لتكون ثاني مديرية تعود لسيطرة الدولة في غضون أيام.

كابول- سبوتنيك. وقالت الوزارة، في بيان اليوم الاثنين: "في ظل استمرار العمليات التي تنفذها القوات الأمنية والدفاعية في ولاية بدخشان، تم تحرير مديرية يمغان من قبضة حركة طالبان".

وأكد البيان أن رجال الأمن كبدوا مسلحي "طالبان" والمسلحين الأجانب المساندين لهم خسائر فادحة بالأرواح، لافتا إلى أن عددا من عناصر المتمردين استسلموا للقوات الحكومية.

كان الجيش الأفغاني أعلن، السبت الماضي، تحرير مديرية وردوج في الولاية نفسها من سيطرة مسلحي طالبان، قتل خلالها نحو 100 عنصر من "طالبان".

وشدد البيان على أن "القوات الأمنية تواصل عملياتها ضد أعداء السلام والاستقرار في بدخشان بجدية تامة".

في سياق متصل، لقي 37 مسلحا من طالبان مصرعهم في عملية عسكرية بولاية بغلان بشمال أفغانستان خلال الليلة الماضية.

وقال الناطق باسم شرطة بغلان، جاويد بشارت، في بيان، إنه: "نتيجة العمليات الجوية والبرية للقوات الأمنية في مدينة بول خمري ومديرينة بغلان مركزي في الليلة الماضية لقي 37 شخصا من المعارضة المسلحة مصرعهم وأصيب 16 آخرين بجروح".

ولفت المصدر إلى أن من بين القتلى 3 من قادة طالبان البارزين، كما ضبط رجال الأمن كميات من الأسلحة والذخيرة في العمليات.

ولم يصدر تعليق فوري من الحركة حول القضيتين حتى الآن.

وتعاني أفغانستان صدامات مسلحة متكررة ومعارك عنيفة بين القوات الأمنية الداخلية مدعومة بقوات أميركية وبقوات أخرى من حلف شمال الأطلسي (ناتو) من جهة، وبين حركة "طالبان" التي تسيطر على مساحات كبيرة من البلاد، في وقت يقوم تنظيم "داعش"، الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول، بتقوية نفوذه باستمرار في هذه الدولة.